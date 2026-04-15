В Ленинградской области спасли еще одного детеныша тюленя

"Еще одного исхудавшего серого тюлененка привезли нам из Лебяжьего. Там его тоже недавно обнаруживали на берегу, и один добрый человек стоял рядом с ним, ожидая наших автодобровольцев. Но рядом промчалась несколько квадроциклов и, конечно же, тюлень убежал в воду. Обнаружили его на следующий день, и он попал к нам в достаточно плохом состоянии из-за стресса во время транспортировки", - рассказал фонд в Telegram-канале.