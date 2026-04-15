23:14 15.04.2026
В Ленинградской области спасли еще одного детеныша тюленя

© Фото : Telegram-канал Nerpa SPb — Тюлень, спасенный в Финском заливе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Исхудавшего детеныша тюленя нашли на берегу Финского залива в Ленинградской области и отправили в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
"Еще одного исхудавшего серого тюлененка привезли нам из Лебяжьего. Там его тоже недавно обнаруживали на берегу, и один добрый человек стоял рядом с ним, ожидая наших автодобровольцев. Но рядом промчалась несколько квадроциклов и, конечно же, тюлень убежал в воду. Обнаружили его на следующий день, и он попал к нам в достаточно плохом состоянии из-за стресса во время транспортировки", - рассказал фонд в Telegram-канале.
По данным фонда, сейчас тюлень находится в стабильном состоянии.
Ранее в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих уже поступили несколько детенышей нерпы и тюленя.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За годы работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом". Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино.
