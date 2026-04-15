Евродепутат Фернан Картайзер рассказал, зачем посетил Москву
02:35 15.04.2026
Евродепутат Фернан Картайзер рассказал, зачем посетил Москву

Депутат ЕП Картайзер посетил Москву для демонстрации возможности дружбы

Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер . Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил в разговоре с РИА Новости, что посетил Москву для демонстрации возможности дружбы между Россией и Западной Европой.
"Для меня важно показать моим присутствием, что есть альтернатива официальной политике (Евросоюза - ред.). Я хочу засвидетельствовать возможность дружбы между Россией и Западной Европой", - сказал он агентству на полях прошедшего Московского экономического форума.
Собеседник РИА Новости подчеркнул, что не видит для себя другого выбора по этому вопросу.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия ищет добрых и взаимовыгодных отношений со всеми, в том числе со странами Европы.
В мире, Россия, Люксембург (округ), Москва, Фернан Картайзер, Дмитрий Песков
 
 
