Евродепутат Фернан Картайзер рассказал, зачем посетил Москву

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил в разговоре с РИА Новости, что посетил Москву для демонстрации возможности дружбы между Россией и Западной Европой.
"Для меня важно показать моим присутствием, что есть альтернатива официальной политике (Евросоюза - ред.). Я хочу засвидетельствовать возможность дружбы между Россией и Западной Европой", - сказал он агентству на полях прошедшего Московского экономического форума.
Собеседник РИА Новости подчеркнул, что не видит для себя другого выбора по этому вопросу.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия ищет добрых и взаимовыгодных отношений со всеми, в том числе со странами Европы.