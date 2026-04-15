22:55 15.04.2026
Демократы в США подготовили резолюцию об импичменте Хегсету, пишут СМИ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Демократическая партия США подготовила резолюцию об импичменте в отношении американского министра войны Пита Хегсета и планирует инициировать процесс в среду, он будет обвинен в злоупотреблении полномочиями и военных преступлениях, сообщил портал Axios со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
По данным портала, документ будет представлен демократом Яссамин Ансари. Согласно публикации портала, эта мера "фактически не имеет шансов" пройти в конгрессе.
"Демократы в палате представителей США планируют в среду представить шесть пунктов импичмента против министра войны Пита Хегсета, обвиняя его в злоупотреблении властью, военных преступлениях, а также в других серьезных нарушениях", - говорится в сообщении портала.
Портал привел содержание документа, в котором, в числе прочего, министра войны обличают за атаки по Ирану без одобрения конгресса, разрушение иранской гражданской инфраструктуры, небрежности в обращении с конфиденциальной информацией, злоупотребление властью.
Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон в комментарии порталу отметила, что "это просто очередной демократ", который пытается попасть в заголовки, пока "министерство войны достигает целей президента США (Дональда Трампа) в Иране".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Ранее сенаторы-демократы обращали внимание на откровенно пренебрежительное отношение Хегсета к применению силы.
