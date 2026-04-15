Делегация из Пакистана может посетить Иран для обсуждения переговоров с США

ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Делегация Пакистана может посетить Иран в среду для дальнейшего обсуждения переговорного процесса с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Что касается переговоров, то обмен посланиями продолжается, через пакистанского посредника был обмен различными посланиями на сегодняшний день... Вполне вероятно, сегодня мы примем делегацию из Пакистана в продолжение переговоров в Исламабаде", - сказал он в ходе брифинга.
По его словам, стороны в ходе визита делегации Пакистана в Иран смогут более детально обсудить переговоры.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.