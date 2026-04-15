Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 15.04.2026 (обновлено: 14:02 15.04.2026)
Около ста домов в Дахадаевском районе Дагестана повреждены из-за оползней

© Фото : Администрация МО "Дахадаевский район"Последствия оползня в Дахадаевском районе Дагестана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Четыре жилых дома в Дахадаевском районе Дагестана полностью разрушены из-за оползней, еще 96 домов получили частичные повреждения, большая часть – в административном центре, селе Уркарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
С 11 апреля на территории Дахадаевского района введен режим чрезвычайной ситуации, причиной стали неблагоприятные гидрометеорологические явления, вызвавшие оползни, обвалы и осыпи.
"Стихия привела к полному разрушению четырех жилых домов, еще 96 домов получили частичные разрушения. Наибольшее количество пострадавших домостроений (75) зафиксировано в Уркарах. Повреждения также имеются в населенных пунктах Харбук, Ираги, Калкни, Меусиша, Кубачи и Кунки", – рассказали в администрации района.
Из домов эвакуировали 95 человек, они размещены у родственников. Обошлось без пострадавших. На базе Уркарахской многопрофильной гимназии подготовлен пункт временного размещения на 50 человек.
Отмечается, что оползневые процессы в Уркарахе продолжаются, угрожая дальнейшим разрушением зданий, сооружений, объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения. Локальный сейсмический пост непрерывно фиксирует подвижки грунта на площади более 16 гектаров, подверженной оползневому процессу.
Также в Дахадаевском районе обширные повреждения зафиксированы на дорогах республиканского и внутрисельского значения. В частности, оползнями разрушена автодорога Мамедкала – Маджалис – Уркарах – Леваши – Акуша. Также разрушен мост через реку, что привело к нарушению транспортного сообщения с селами Сурсбук, Худуц, Ашты, Кунки, Дирбаг и Ицари.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.
ПроисшествияДахадаевский районРеспублика ДагестанНаводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала