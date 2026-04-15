Около ста домов в Дахадаевском районе Дагестана повреждены из-за оползней

МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Четыре жилых дома в Дахадаевском районе Дагестана полностью разрушены из-за оползней, еще 96 домов получили частичные повреждения, большая часть – в административном центре, селе Уркарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.

С 11 апреля на территории Дахадаевского района введен режим чрезвычайной ситуации, причиной стали неблагоприятные гидрометеорологические явления, вызвавшие оползни, обвалы и осыпи.

"Стихия привела к полному разрушению четырех жилых домов, еще 96 домов получили частичные разрушения. Наибольшее количество пострадавших домостроений (75) зафиксировано в Уркарах. Повреждения также имеются в населенных пунктах Харбук, Ираги, Калкни, Меусиша, Кубачи и Кунки", – рассказали в администрации района.

Из домов эвакуировали 95 человек, они размещены у родственников. Обошлось без пострадавших. На базе Уркарахской многопрофильной гимназии подготовлен пункт временного размещения на 50 человек.

Отмечается, что оползневые процессы в Уркарахе продолжаются, угрожая дальнейшим разрушением зданий, сооружений, объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения. Локальный сейсмический пост непрерывно фиксирует подвижки грунта на площади более 16 гектаров, подверженной оползневому процессу.

Также в Дахадаевском районе обширные повреждения зафиксированы на дорогах республиканского и внутрисельского значения. В частности, оползнями разрушена автодорога Мамедкала – Маджалис – Уркарах – Леваши – Акуша. Также разрушен мост через реку, что привело к нарушению транспортного сообщения с селами Сурсбук, Худуц, Ашты, Кунки, Дирбаг и Ицари.