В Чувашии девочку подозревают в совершении теракта
15:10 15.04.2026
В Чувашии девочку подозревают в совершении теракта

В Чувашии 16-летнюю девочку подозревают в поджоге полицейской машины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Шестнадцатилетняя девочка в Чувашии подожгла полицейскую машину по заданию злоумышленников, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил Следственный комитет России.
По версии следствия, обвиняемая в начале апреля 2026 года, находясь под воздействием злоумышленников, убедивших ее через Telegram, что она помогает спецслужбам в поимке преступников, проникла на закрытую территорию стоянки служебного автотранспорта в одном из отделов транспортной полиции на территории Чебоксар. Используя горючую смесь, она подожгла служебный "УАЗ" полиции, чем причинила автомобилю серьезные повреждения.
"Обвиняемая была задержана на месте совершения преступления. Девушке предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего тяжкие последствия)", - сообщает СК в Max.
Во взаимодействии с УФСБ и МВД по Чувашии, а также управлением на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Заказчики преступления устанавливаются.
ПроисшествияРоссияЧебоксарыTelegramСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
