В Чувашии девочку подозревают в совершении теракта

По версии следствия, обвиняемая в начале апреля 2026 года, находясь под воздействием злоумышленников, убедивших ее через Telegram, что она помогает спецслужбам в поимке преступников, проникла на закрытую территорию стоянки служебного автотранспорта в одном из отделов транспортной полиции на территории Чебоксар. Используя горючую смесь, она подожгла служебный "УАЗ" полиции, чем причинила автомобилю серьезные повреждения.