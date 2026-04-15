В Институте законодательства назвали сроки подачи деклараций чиновниками

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подача деклараций о доходах в России остается обязательной при поступлении на госслужбу, назначении на государственные должности и крупных покупках, сообщили РИА Новости в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Порядок декларирования должностными лицами своих доходов был изменен в 2026 году. Госслужащие и членов правительства РФ освобождены от ежегодной подачи деклараций о доходах.

В Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ сообщили, что при этом декларирование останется обязательным при поступлении на службу, трудоустройстве в определенные организации, назначении на государственные и муниципальные должности и включении в федеральный кадровый резерв.

"Госслужащие и депутаты также будут обязаны отчитаться о доходах при совершении крупных имущественных сделок на сумму, которая превышает доход семьи за предыдущие три года", - отмечается в информационно-аналитическом бюллетене института, посвященном противодействию коррупции в 2025 году, который есть в распоряжении агентства.

Согласно новому порядку декларирования доходов, контроль над имуществом и доходами служащих и членов их семей будет проходить в режиме реального времени через госсистему "Посейдон".

"Все это позволяет эффективно проверить и проанализировать информацию моментально и оперативно выявлять не только коррупционные риски, но и коррупционные связи, а самое главное, оперативно на них реагировать", - отметили в институте.