Челестини сравнил дерби ЦСКА — "Спартак" с соперничеством "Марселя" и "ПСЖ"
13:57 15.04.2026
Челестини сравнил дерби ЦСКА — "Спартак" с соперничеством "Марселя" и "ПСЖ"

Челестини назвал дерби ЦСКА — "Спартак" историческим

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФабио Челестини
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что дерби с футболистами столичного "Спартака" ему напоминает противостояние "Марселя" и "ПСЖ" в чемпионате Франции, когда болельщикам клуба победа над принципиальным соперником важнее, чем остальные игры.
ЦСКА в финале пути регионов Кубка России 6 мая на выезде сыграет против "Спартака". За время работы Челестини в клубе команды встречались дважды в рамках чемпионата России: 5 октября и 22 ноября. В октябрьском матче "красно-синие" одержали победу со счетом 3:2, а в ноябре на выезде потерпели поражение с минимальным счетом - 0:1.
"Мы замечаем, что болельщики порой не говорят о предстоящем матче, а просят победить именно "Спартак". Это историческое дерби. Этот матч приятно и красиво играть. Это очень похоже на "Марсель", когда для болельщиков была важнее победа над "ПСЖ", чем еще какие-то игры в чемпионате. Мы в календаре смотрели, когда игра с "ПСЖ", и понимали, что будет невероятная атмосфера", - сказал Челестини журналистам.
