В ЦИК рассказали о видеонаблюдении на выборах в Госдуму

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Видеонаблюдением на выборах в Государственную думу в сентябре 2026 года будут охвачены все 89 регионов России, сообщила член Центральной избирательной комиссии РФ Алена Булгакова.

"Видеонаблюдением будут охвачены все 89 субъектов Российской Федерации и более 43 тысяч объектов видеонаблюдения - это участковые и территориальные избирательные комиссии", - сказала Булгакова в ходе заседания ЦИК России.

Доступ к видеозаписям будет у Центризбиркома, избирательных комиссий субъектов, Минцифры РФ , кандидатов, их доверенных лиц и политических партий. Кроме того, уполномоченный по правам человека, Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Общественная палата РФ смогут просматривать трансляцию.