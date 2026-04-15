В ЦИК рассказали о видеонаблюдении на выборах в Госдуму
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре
Выборы в Государственную думу
 
13:23 15.04.2026
В ЦИК рассказали о видеонаблюдении на выборах в Госдуму

Булгакова: видеонаблюдением на выборах в Госдуму будут охвачены все 89 регионов

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Видеонаблюдением на выборах в Государственную думу в сентябре 2026 года будут охвачены все 89 регионов России, сообщила член Центральной избирательной комиссии РФ Алена Булгакова.
"Видеонаблюдением будут охвачены все 89 субъектов Российской Федерации и более 43 тысяч объектов видеонаблюдения - это участковые и территориальные избирательные комиссии", - сказала Булгакова в ходе заседания ЦИК России.
Доступ к видеозаписям будет у Центризбиркома, избирательных комиссий субъектов, Минцифры РФ, кандидатов, их доверенных лиц и политических партий. Кроме того, уполномоченный по правам человека, Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Общественная палата РФ смогут просматривать трансляцию.
"Это один из элементов обеспечения прозрачности и легитимности избирательного процесса", - добавила член ЦИК России.
