Британия анонсировала крупнейшую в истории поставку дронов Украине

ЛОНДОН, 15 апр - РИА Новости. Великобритания поставит Киеву 120 тысяч беспилотников в 2026 году, заявило в среду британское министерство обороны.
"Поставки новой партии беспилотников на Украину уже начались в этом месяце", - говорится в заявлении.
Также в этом году Британия передаст Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, заявили в МО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.