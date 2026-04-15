Британия анонсировала крупнейшую в истории поставку дронов Украине

© AP Photo / Alberto Pezzali Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне

ЛОНДОН, 15 апр - РИА Новости. Великобритания поставит Киеву 120 тысяч беспилотников в 2026 году, заявило в среду британское министерство обороны.

"Великобритания объявляет о крупнейшей в истории поставке беспилотных летательных аппаратов Украине , в этом году на Украину будет поставлено не менее 120 000 БПЛА", - говорится в заявлении военного ведомства перед встречей контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в Берлине

В частности, Лондон передаст Киеву тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, разведывательных, логистических и морских дронов. Большинство из них будут произведены в Британии такими компаниями, как Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.

"Поставки новой партии беспилотников на Украину уже начались в этом месяце", - говорится в заявлении.

Также в этом году Британия передаст Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, заявили в МО.