Британия анонсировала крупнейшую в истории поставку дронов Украине
11:50 15.04.2026 (обновлено: 11:58 15.04.2026)
Британия анонсировала крупнейшую в истории поставку дронов Украине

Британия поставит Украине 120 тысяч беспилотников в 2026 году

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 апр - РИА Новости. Великобритания поставит Киеву 120 тысяч беспилотников в 2026 году, заявило в среду британское министерство обороны.
"Великобритания объявляет о крупнейшей в истории поставке беспилотных летательных аппаратов Украине, в этом году на Украину будет поставлено не менее 120 000 БПЛА", - говорится в заявлении военного ведомства перед встречей контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в Берлине.
В частности, Лондон передаст Киеву тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, разведывательных, логистических и морских дронов. Большинство из них будут произведены в Британии такими компаниями, как Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.
"Поставки новой партии беспилотников на Украину уже начались в этом месяце", - говорится в заявлении.
Также в этом году Британия передаст Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, заявили в МО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
