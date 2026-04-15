Бречалов и Греф обсудили перспективы сотрудничества в Удмуртии

УФА, 15 апр – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов и председатель правления Сбера Герман Греф обсудили перспективы сотрудничества в Удмуртии, сообщает пресс-служба руководителя Удмуртии.

Рабочая встреча состоялась в Москве. Ключевой темой обсуждения стало развитие многолетнего партнёрства между регионом и компанией, которое охватывает такие важные направления, как здравоохранение, образование, культура, спорт, транспорт и цифровизация, рассказали в пресс-службе.

"Сбер сегодня — один из главных драйверов цифровизации в стране. И регионы становятся полноправными участниками этой технологической трансформации. Наше партнёрство с компанией даёт измеримые результаты в реальном секторе", - цитирует пресс-служба Бречалова.

Глава Удмуртии рассказал, что регион вместе с компанией внедрили систему дистанционного мониторинга здоровья для пациентов с гипертонией и диабетом.

"Сегодня под наблюдением более 40 тысяч жителей Удмуртии. Как итог — частота вызовов скорой и экстренных госпитализаций снизилась более чем на 9 процентов. Своевременно скорректировано свыше 10 тысяч критических отклонений. Кроме того, 12 наших ФАПов в разных районах республики получили мобильные диагностические комплексы для экспресс-анализов на местах. А это скорость принятия важных для пациента решений и комфорт, так как жителям не приходится ездить для анализов в райцентр. Спасибо команде Сбера за системную и такую важную для людей работу", - добавил Бречалов.

В пресс-службе главы республики сообщили, что компания также уже несколько лет поддерживает фестиваль искусств "На родине П.И. Чайковского". В 2025 году, когда отмечалось 185-летие великого композитора, на Центральной площади Ижевска показали две оперы, включая "Мандрагору", воссозданную и завершенную при участии композитора Петра Дранги и технологий искусственного интеллекта Сбера.

"Фестиваль собрал более 23 тысяч зрителей — на 10 тысяч больше, чем годом ранее. На встрече стороны обсудили планы по поддержке и 69-го фестиваля искусств, который пройдёт с 25 июня по 5 июля", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "Школа 21" в Ижевске – еще один совместный проект региона и компании.