Переговоры Бобровского о контракте с "Флоридой" зашли в тупик, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Переговоры российского вратаря Сергея Бобровского о продлении контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" зашли в тупик, заявил журналист ESPN Грег Вышински.
Бобровскому 37 лет. Его семилетний контракт на 70 млн долларов истекает по окончании сезона. В текущем чемпионате он отражает в среднем 87,7% бросков, это его худший показатель в карьере в НХЛ. "Флорида" в плей-офф не попала.
"По-моему, ситуация с Бобровским и "Флоридой" довольно плохая, судя по тому, что я слышал. Говорят, что существует значительная разница между тем, чего он хочет, и тем, что они готовы ему предложить. И у меня такое чувство, что теперь их пути разойдутся", - сказал Вышински в программе "The Sheet with Jeff Marek".
По мнению инсайдера, для свободного агента Бобровского наиболее логичными вариантами является переход в "Эдмонтон Ойлерз" или "Каролину Харрикейнз".
Бобровский представляет "Флориду" с 2019 года, он дважды завоевал с командой Кубок Стэнли (2024, 2025). Воспитанник новокузнецкого "Металлурга" также представлял в НХЛ "Филадельфию Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс". На счету Бобровского 806 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 456 побед, что является наилучшим показателем среди российских вратарей.
В составе национальной команды Бобровский стал чемпионом мира 2014 года, а также завоевал серебро (2015) и бронзу (2016) мировых первенств.