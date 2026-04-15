"Билайн" ускорил работу популярных российских видеосервисов

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Билайн" увеличил емкость и улучшил маршруты доставки для ряда популярных отечественных видеосервисов, с начала 2026 года объемы присоединения выросли до 5,5 Тбит/с против 4 Тбит/с по итогам прошлого года, сообщил оператор.

В условиях растущих объемов трафика и общей перестройки структуры контента "Билайн" продолжает инвестировать в расширение инфраструктуры, прямые присоединения и повышение устойчивости сети к внешним ограничениям, отмечается в сообщении.