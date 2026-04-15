Экс-главу IBU лишили почетного членства в Норвежской биатлонной ассоциации

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Осужденный за коррупцию бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг лишен почетного членства в Норвежской биатлонной ассоциации, сообщает Dagbladet.
Бессеберг был президентом IBU с 1993 по 2018 год и почетным членом Норвежской биатлонной ассоциации с 2001 года. Он обвинялся в получении в подарок часов, пользовании услугами проституток, нескольких поездках на охоту в Россию, Австрию и Чехию, пользовании служебной машиной за счет компании, занимавшейся телевизионными правами IBU. В сентябре 80-летнего функционера приговорили к трем годам тюремного заключения.
По данным источника, решение о лишении Бессеберга почетного членства было принято на заседании совета директоров в минувшие выходные.
"Теперь, когда дело наконец-то рассмотрено, у нас есть веские основания для принятия этого решения. Почетное членство должно отражать ценности, которые отстаивает норвежский биатлон, и тогда мы не можем игнорировать то, что установил суд", – заявил президент ассоциации Арне Хортен.