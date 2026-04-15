Экс-главу IBU лишили почетного членства в Норвежской биатлонной ассоциации

По данным источника, решение о лишении Бессеберга почетного членства было принято на заседании совета директоров в минувшие выходные.

"Теперь, когда дело наконец-то рассмотрено, у нас есть веские основания для принятия этого решения. Почетное членство должно отражать ценности, которые отстаивает норвежский биатлон, и тогда мы не можем игнорировать то, что установил суд", – заявил президент ассоциации Арне Хортен.