"Бавария" – "Реал": смотреть онлайн матч 1/4 финала ЛЧ 15 апреля

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Немецкая "Бавария" и мадридский "Реал" сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.
Во сколько начало
Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
15 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
06’ • Александар Павлович
38’ • Гарри Кейн
89’ • Луис Диас
90’ • Майкл Олисе
01’ • Арда Гюлер
29’ • Арда Гюлер
42’ • Килиан Мбаппе