Батракова назвали лучшим полузащитником Восточной Европы до 23 лет

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Алексей Батраков из московского "Локомотива" и Матвей Кисляк из столичного ЦСКА вошли в тройку лучших полузащитников Восточной Европы в возрасте до 23 лет по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
Возглавляет рейтинг 20-летний Батраков с оценкой 80,7 баллов из 100. 20-летний Кисляк (79,2 балла) располагается на третьей позиции. Между россиянами на втором месте расположился 17-летний серб Василие Костов (80,3) из белградского клуба "Црвена звезда".
В текущем сезоне на счету Батракова 12 голов в 23 матчах во всех турнирах. Кисляк в 24 играх отличился пять раз.