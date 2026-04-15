Баскетболисты "Енисея" обыграли МБА-МАИ в матче Единой лиги

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Краснодарский "Енисей" обыграл московский МБА-МАИ в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в среду в Красноярске, завершилась победой хозяев со счетом 85:80 (25:19, 26:19, 16:25, 18:17). Самым результативным игроком встречи стал Доминик Артис из "Енисея", набравший 23 очка. В московской команде 18 очков на счету Павла Савкова.
"Енисей" с 15 победами в 38 матчах идет на восьмом месте в турнирной таблице, МБА-МАИ (17 побед в 38 матчах) располагается на шестой позиции.