"Атлетико" вышвырнул "Барсу" из ЛЧ. Почему "ремонтада" снова провалилась?

"Барселона" в драматичном ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Атлетико" одержала победу, но для подопечных Ханси Флика этого оказалось недостаточно. Команда Диего Симеоне нашла спасительный гол и дотерпела до полуфинала, хотя счет мог измениться в любую сторону.

Фаны "Барсы" заряжали футболистов, Флик ругал газон

В 2026 году прошло всего три с половиной месяца, а команды Симеоне и Флика сошлись на поле уже в пятый раз. И дважды футболисты "сине-гранатовых" выходили против "матрасников" с серьезнейшим настроем на "ремонтаду". В марте в полуфинале Кубка Короля "Барса" не сдюжила — выиграла ответный матч на своем поле со счетом 3:0, но этого было мало после четырех безответных мячей, полученных на "Метрополитано".

Тем не менее, футболисты "Барсы" подобный настрой сохранили и во вторник. Помогли в том числе болельщики, устроившие накануне матча флешмоб в соцсетях. Фаны массово меняли аватарки на фото футболистов в темных очках и наушниках, отсылая к знаменитому фото Леброна Джеймса во время финальной серии НБА 2016 года, где его "Кливленд" сенсационно отыгрался с 1:3 в серии с "Голден Стейт" и взял титул. Акцию поддержали даже сами игроки.

У штаба Флика были другие методы подготовки к игре. За несколько дней до матча в "Барселоне" стали жаловаться на состояние газона на стадионе "Атлетико". Испанские СМИ сообщали, что каталонцы недовольны высотой травы — мол, она замедляет движение мяча. Журналисты тут же начали сравнивать Флика с Хави, намекая на то, что испанец тоже оправдывал неудачные выступления команды внешними факторами.

А ведь у Флика, помимо этого, были вопросы и к судейству в первом матче.

Все это говорит о важности победы в Лиге чемпионов для "Барселоны" и Флика. Немецкий специалист называл это "самым главным трофеем", а кондиции клуба перед стартом сезона представляли как "форму для победы в ЛЧ". Учитывая то, что в Ла Лиге "Барселона" опережает идущий вторым "Реал" на девять очков за семь матчей до финиша, такой уровень концентрации на главном европейском турнире кажется логичным.

Но и "Атлетико" приоритезирует еврокубок, а не борьбу в чемпионате. После гостевой победы над "Барсой" в первом матче команду ждала игра с "Севильей", и Симеоне выставил на нее резервистов. "Атлетико" проиграл и отстал от лидера на 22 очка. Даже от третьего места, на котором укрепился "Вильярреал", их отделяет уже четыре балла.

Голы, спасения, кровь — в первом тайме было все

Со стартовым свистком стало ясно, что не зря игроки "Барсы" заряжались на "ремонтаду". Ламин Ямаль сходу взялся за дело и организовал первый опасный момент у ворот Хуана Муссо на первой минуте. Звезда каталонцев опасно пробил из-за пределов штрафной, и аргентинскому вратарю пришлось вытягиваться в струнку, чтобы достать мяч из нижнего угла.

А три минуты спустя вера в камбэк у "сине-гранатовых" стала еще сильнее. Клеман Лангле привез — иначе не скажешь — гол в свои ворота. Французский защитник кошмарно отпасовал назад, Ямаль перехватил мяч и с помощью Феррана Торреса конвертировал представившуюся возможность в гол.

Градус игры после забитого мяча несколько снизился. Можно было ожидать, что команда Симеоне сконцентрируется на том, чтобы не пропустить, но моменты у "Атлетико" были. Проводящий последний сезон в клубе Антуан Гризман выполнил точный перевод на Адемолу Лукмана в штрафную "Барсы", открылся на ответный пас к линии вратарской, но мяч после его удара прошел в сантиметрах от штанги.

За нереализованную возможность "Атлетико" тут же наказали. Торрес после передачи Ольмо ворвался в штрафную с левого края и не сближаясь пробил в дальний угол. Муссо выручить не сумел.

А вот несколько секунд спустя аргентинский вратарь спас! Уже к 25-й минуте "Атлетико" мог проигрывать по сумме матчей, но Хуан отбил удар Фермина Лопеса. Испанец бил головой в падении почти в упор. К несчастью, юный полузащитник после удара столкнулся с Муссо, и шипы вратаря угодили тому пряямо в лицо.На несколько минут игра прервалась — врачи останавливали кровь.

И это — все еще не конец даже первого тайма.Через считаные минуты после возобновления игры Маркос Льоренте убежал в отрыв по правому флангу и прострелил в штрафную на Лукмана. Нигериец не подкачал — 1:2 и "Атлетико" снова повел по сумме матчей.

"Барселона" опять потеряла защитника

Вторую половину "Барса" начала в выжидательной позиции. Футболисты "сине-гранатовых" владели мячом в поисках наиболее выгодного варианта атаки. Их спокойствие нарушил Хулиан Альварес, который, протащив мяч к штрафной, выкатил мяч под удар Лукману, но после его выстрела мяч прошел рядом со штангой.

Вскоре каталонцы нашли свой шанс. Удар прибежавшего в штрафную Гави заблокировал Лангле, но мяч отлетел к Дани Ольмо. Тот скинул на Торреса, который зарядил в дальнюю девятку. Главный арбитр Клеман Тюрпен показал на центр, но его решение отменил видеоповтор — оказалось, что форвард "Барсы" залез в офсайд.

К 80-й минуте ближе к голу был "Атлетико". Жоан Гарсия потащил мощнейший удар в упор от Робина Ле Нормана, а вскоре произошел эпизод, определивший концовку игры. Вышедший на замену Александр Серлот получил пас на линии офсайда и убежал к воротам, поставив спину Эрику Гарсии. Защитник "сине-гранатовых" зацепил ногу норвежского нападающего и получил красную карточку за фол последней надежды. "Барса", как и в первом матче после удаления Пау Кубарси, осталась вдесятером.

Даже в меньшинстве гости смогли соорудить что-то похожее на финальный навал. Габаритный защитник Роналд Араухо вышел в атаку и цеплялся за многочисленные навесы. На последней из восьми добавленных Тюрпеном минут было опасно, но "Атлетико" выстоял.

"Матрасники" выбивали "Барселону" из розыгрыша Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах. Сегодня Симеоне сделал это снова. А Флику никак не может покориться двухматчевое противостояние с "Атлетико". Впервые с 2017 года мадридский клуб сыграет в полуфинале ЛЧ.