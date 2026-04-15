Бабушкина: депутатам нужно создать условия для развития промышленности

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Для депутатов Законодательного собрания Свердловской области и исполнительной власти вопросы формирования оптимальных условий для развития промышленности имеют первоочередное значение, сообщила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.

Председатель Заксобрания приняла участие в расширенном заседании регионального совета свердловского отделения Союза машиностроителей России. Итоги развития в 2025 году машиностроительного комплекса на Среднем Урале подвели руководители ведущих оборонных предприятий региона, представители органов исполнительной власти, научные сотрудники вузов и институтов УрО РАН.

"Машиностроительные предприятия Свердловской области отличаются высокой инновационной и инвестиционной активностью. Даже в условиях санкционных ограничений они продолжают модернизацию, осваивают выпуск новой, наукоемкой продукции, реализуют программы импортозамещения. Для депутатов Законодательного собрания Свердловской области и исполнительной власти вопросы формирования оптимальных условий для развития промышленности, в том числе предприятий машиностроения, имеют первоочередное значение", – приводит слова Бабушкиной пресс-служба Заксобрания области.

Она отметила, что в Свердловской области приняты законы о государственной поддержке инвестиционно-инновационной деятельности, закон о технопарках, отдельных вопросах реализации промышленной политики. В регионе также действуют инвестиционные налоговые вычеты по налогу на прибыль и имущество организаций, транспортному налогу. Установлены пониженные налоговые ставки для резидентов особых экономических зон, территорий опережающего развития, участников приоритетных инвестиционных проектов.

Важнейшей задачей в работе органов государственной власти Бабушкина назвала подготовку кадров для промышленности. Для этого в Свердловской области уделяется особое внимание формированию у школьников интереса к профессиям технического профиля, созданию условий для получения молодыми уральцами специального образования и их дальнейшего трудоустройства на промышленные предприятия региона. Формированию кадрового потенциала в регионе способствует реализация программы "Уральская инженерная школа" и проекта "Профессионалитет". Депутатами приняты законы, направленные на привлечение индустриальных партнеров к процессу подготовки кадров. Предприятия-участники проектов получают инвестиционный налоговый вычет в размере 50% от стоимости имущества, безвозмездно переданного учебным заведениям.

"Сегодня перед российской промышленностью стоят масштабные, исторической важности задачи: обеспечение технологического суверенитета, импортозамещение и укрепление обороноспособности страны. Их решение невозможно без слаженной работы предприятий, системы образования и государства в целом", – указала Бабушкина.

Участники расширенного заседания также обсудили вопросы развития коопераций, технологического перевооружения и освоения новых рынков, тренды налоговой политики. Кроме того, в целях развития наставничества и социального партнерства соглашение о сотрудничестве подписали свердловское региональное отделение союза машиностроителей и федерация профсоюзов области.