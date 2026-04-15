"АвтоВАЗ" начал прием предзаказов на минивэны SKM M7

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал прием предзаказов на минивэны и цельнометаллические фургоны SKM модели М7, сообщила пресс-служба концерна.

Производство первой модели в новой линейке коммерческих автомобилей началось на площадке дочернего предприятия " АвтоВАЗа " "ВИС-Авто" в конце марта. Президент компании Максим Соколов позднее заявил, что в 2026 году компания рассчитывает выпустить "несколько тысяч" машин под этим брендом.

"На сайте www.lada.ru начинается прием предзаказов на минивэны и цельнометаллические фургоны SKM М7. В ближайшее время также будет опубликован прайс-лист на две версии новинки", - говорится в сообщении концерна.

В пресс-службе напомнили, что минивэны и фургоны SKM М7 оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 литра мощностью 137 лошадиных сил, работающим в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобили имеют заднеприводную компоновку с задним мостом на рессорах.