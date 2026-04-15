"АвтоВАЗ" начал прием предзаказов на минивэны SKM M7 - РИА Новости, 15.04.2026
11:02 15.04.2026 (обновлено: 11:06 15.04.2026)
"АвтоВАЗ" начал прием предзаказов на минивэны SKM M7

"АвтоВАЗ" начал прием предзаказов на минивэны и фургоны SKM M7

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал прием предзаказов на минивэны и цельнометаллические фургоны SKM модели М7, сообщила пресс-служба концерна.
Производство первой модели в новой линейке коммерческих автомобилей началось на площадке дочернего предприятия "АвтоВАЗа" "ВИС-Авто" в конце марта. Президент компании Максим Соколов позднее заявил, что в 2026 году компания рассчитывает выпустить "несколько тысяч" машин под этим брендом.
"На сайте www.lada.ru начинается прием предзаказов на минивэны и цельнометаллические фургоны SKM М7. В ближайшее время также будет опубликован прайс-лист на две версии новинки", - говорится в сообщении концерна.
В пресс-службе напомнили, что минивэны и фургоны SKM М7 оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 литра мощностью 137 лошадиных сил, работающим в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобили имеют заднеприводную компоновку с задним мостом на рессорах.
Пассажирский минивэн М7 рассчитан на перевозку семи человек, включая водителя, а фургон – на 715 килограммов груза. Объем грузового отсека фургона составляет 5 кубометров.
