Эксперт назвал первые признаки скорой поломки автомобиля
08:04 15.04.2026 (обновлено: 10:03 15.04.2026)
Эксперт назвал первые признаки скорой поломки автомобиля

Лента.ру: автоэксперт Бахарев назвал признаки скорой поломки автомобиля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомеханик осматривает автомобиль
Автомеханик осматривает автомобиль - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомеханик осматривает автомобиль
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Первый признак скорой поломки автомобиля - звуки стука, щелчков, цоканья, свиста или скрежета, предупредил шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев.
"Нарастающий вместе с оборотами стук двигателя - самый страшный звук, который может услышать водитель, он указывает на проблемы с шатунными вкладышами или цепью. Цоканье говорит о нехватке масла в гидрокомпенсаторах, а свист - об износе ремней вспомогательных агрегатов", - рассказал Бахарев изданию "Лента.ру".

Кроме того, эксперт рассказал, что вторым признаком проблем с двигателем является цвет выхлопных газов. По его словам, черный дым означает переобогащенную смесь или попадание масла в цилиндры, синий дым прямо указывает на износ поршневой группы и масло в камере сгорания, белый густой дым с запахом ацетона - признак того, что в цилиндры попадает антифриз.
