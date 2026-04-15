Эксперт назвал первые признаки скорой поломки автомобиля

"Нарастающий вместе с оборотами стук двигателя - самый страшный звук, который может услышать водитель, он указывает на проблемы с шатунными вкладышами или цепью. Цоканье говорит о нехватке масла в гидрокомпенсаторах, а свист - об износе ремней вспомогательных агрегатов", - рассказал Бахарев изданию " Лента.ру ".

Кроме того, эксперт рассказал, что вторым признаком проблем с двигателем является цвет выхлопных газов. По его словам, черный дым означает переобогащенную смесь или попадание масла в цилиндры, синий дым прямо указывает на износ поршневой группы и масло в камере сгорания, белый густой дым с запахом ацетона - признак того, что в цилиндры попадает антифриз.