Пашинян высказался о российско-армянских отношениях
16:25 15.04.2026 (обновлено: 17:56 15.04.2026)
Пашинян высказался о российско-армянских отношениях

Пашинян заявил, что отношения РФ и Армении находятся на самом высоком уровне

ЕРЕВАН, 15 апр — РИА Новости. Отношения Москвы и Еревана находятся на небывало высоком уровне, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Посмотрите динамику встреч руководителей, телефонных разговоров, визитов и сравните с предыдущим периодом. <...> Мы не спорили, не спорим и не будем спорить с Россией, все попытки втянуть нас в конфронтацию тщетны", — сказал он на правительственном часе в парламенте.
По словам Пашиняна, Ереван проводит политику сбалансированности, направленную на хорошие отношения с Москвой. Те, кто пророчит им экономическую войну, хотят уничтожить ЕАЭС. А желающие разрушить братство двух стран — иноагенты, подчеркнул он.
Премьер также оценил свой последний визит в Москву, назвав его удачным.
"Мы провели детальные обсуждения и достигли договоренностей стратегического характера", — добавил политик.
Переговоры руководителей России и Армении прошли 1 апреля в Кремле. Они обсудили экономическое сотрудничество, отдельно затронув тему взаимодействия республики с ЕС.
Москва спокойно относится к этому вопросу, однако одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно, напомнил Владимир Путин. На этом фоне он обратил внимание на большую разницу в цене на европейский и российский газ: в первом случае речь идет о 600 долларах за тысячу кубов, а во втором — о 177,5 доллара.
АрменияВ миреРоссияНикол ПашинянМоскваЕвразийский экономический союзВладимир ПутинЕреванЕвросоюз
 
 
