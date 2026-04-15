Пашинян высказался о российско-армянских отношениях

ЕРЕВАН, 15 апр — РИА Новости. Отношения Москвы и Еревана находятся на небывало высоком уровне, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Посмотрите динамику встреч руководителей, телефонных разговоров, визитов и сравните с предыдущим периодом. <...> Мы не спорили, не спорим и не будем спорить с Россией, все попытки втянуть нас в конфронтацию тщетны", — сказал он на правительственном часе в парламенте.
Премьер также оценил свой последний визит в Москву, назвав его удачным.
"Мы провели детальные обсуждения и достигли договоренностей стратегического характера", — добавил политик.
Москва спокойно относится к этому вопросу, однако одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно, напомнил Владимир Путин. На этом фоне он обратил внимание на большую разницу в цене на европейский и российский газ: в первом случае речь идет о 600 долларах за тысячу кубов, а во втором — о 177,5 доллара.
