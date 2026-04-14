Вблизи северных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апр– РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано во вторник в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,0 с эпицентром в 126 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 13.51 (05.51 мск - ред.) 14 апреля. Очаг располагался на глубине 35 километров", - рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, землетрясение могли ощутить в Северо-Курильске силой до двух баллов, тревога цунами не объявлялась.
25 августа 2025, 19:03