Вблизи северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 14.04.2026
06:17 14.04.2026
Вблизи северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апр– РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано во вторник в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,0 с эпицентром в 126 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 13.51 (05.51 мск - ред.) 14 апреля. Очаг располагался на глубине 35 километров", - рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, землетрясение могли ощутить в Северо-Курильске силой до двух баллов, тревога цунами не объявлялась.
Северо-КурильскТихий океанПарамуширЕлена Семенова
 
 
