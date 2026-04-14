Произошедшее с Зеленским на встрече с Мерцем поразило журналиста

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X прокомментировал поездку Владимира Зеленского в Берлин на встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
"Нищий приехал в Германию, чтобы получить деньги налогоплательщиков на содержание своего особняка в Майами. Между тем, буквально вчера Мерц заявил, что немцы переживают трудные времена", — написал он.
Сегодня в Берлине прошла встреча главы киевского режима и немецкого канцлера рамках германо-украинских правительственных консультаций. По итогам встречи Мерц сообщил, что Германия и Украина договорились о стратегическом партнерстве и дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере обороны и восстановления Украины.