"Опять за старое". Дерзкое требование Зеленского шокировало журналиста

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал заявление Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО и ЕС.
"Попрошайка опять принялся за старое. Знает ли он, что за членство надо платить, а не наоборот?" — отметил Боуз.
Газета Politico в феврале сообщала, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагал преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер Виктор Орбан проиграет выборы в апреле.
При этом глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Вчера, 14:47