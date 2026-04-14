"Опять за старое". Дерзкое требование Зеленского шокировало журналиста
18:35 14.04.2026
"Опять за старое". Дерзкое требование Зеленского шокировало журналиста

Боуз: Зеленский, говоря о членстве в НАТО и ЕС, забыл, что за него надо платить

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал заявление Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО и ЕС.
Во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем глава киевского режима вновь потребовал принять Украину в Евросоюз. При этом он подчеркнул, что Киев не устраивает "демоверсия" членства в ЕС и НАТО.
"Попрошайка опять принялся за старое. Знает ли он, что за членство надо платить, а не наоборот?" — отметил Боуз.
Газета Politico в феврале сообщала, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагал преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер Виктор Орбан проиграет выборы в апреле.

При этом глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
