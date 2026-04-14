Что Михаил Задорнов называл главным отличием России от Запада
17:50 14.04.2026

Что Михаил Задорнов называл главным отличием России от Запада

© РИА Новости / Максим Блинов
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В ту пору, когда Задорнов все чаще стал говорить о смыслах, он дал большое интервью Никите Михалкову в программе "Бесогон". Разговор получился серьезным — сатирик рассуждал о том, почему Запад никогда не сможет одолеть Россию.
Что Запад не просчитывает

В беседе с Никитой Сергеевичем весной 2011-го Михаил Николаевич заговорил о том, где рациональный расчет бессилен. Западная цивилизация, объяснял он, верит в деньги и технологии. Верит настолько слепо, что забывает: есть вещи, которые не купишь и не подчинишь.
Задорнов вспомнил два события — извержение исландского вулкана в 2010-м и катастрофу на нефтяной платформе в Мексиканском заливе.
"Вулкан Эйяфьятлайокудль плюнул, потому что Европа зазналась", — говорил он. Про аварию на платформе Deepwater Horizon в заливе высказался еще жестче: "Грабили чужие страны — нефть сама к вам пришла. Есть законы природы". Оба случая он интерпретировал как знаки свыше — это была справедливость, которая настигает тех, кто думает, что все можно контролировать.

Тайна, которую не разгадать

Задорнов с усмешкой рассказывал: "Когда американцы приезжают в Волгоград и видят Родину-мать... Они говорят: "Высокая". Они фиксируют размеры, но не улавливают смысла.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Монумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде
"У нас есть государство, а есть Родина. И враг каждый раз вычисляет слабость государства, но никогда не знает враг силы Родины, — проводил он четкую границу между двумя понятиями. — Ты знаешь, что ни у кого в мире нет призыва "За Родину!"? Нельзя представить американцев и НАТО в Ливии, бомбящих "За Родину!". Родина-мать только у нас стоит".
Михаил Николаевич объяснял, государство — это структура, чиновники, армия, бюджет, законы. На Западе воюют за свободу, за демократию, за национальные интересы. У нас — за Родину. Это принципиально разные вещи.

Метафизика русской сказки

Задорнов неожиданно обратился к детской сказке — и придал ей философское звучание. "Это же про репку, это метафизика. Бабка с дедкой, но мышки не хватало. Это же русская народная сказка", — говорил он.
Его интерпретация проста. Репку тянули все — но вытянули только тогда, когда подключилась мышка, самое незначительное звено на первый взгляд. Для Михаила Николаевича эта сказка — про силу народа, которая проявляется в критический момент. Когда все собираются вместе вокруг идеи, даже самый слабый становится тем, кто может переломить ситуацию.
Он утверждал: в критические моменты, когда государство трещит по швам, оно обращается за помощью к Родине. И Родина отвечает. Связь эта нематериальна, и именно поэтому она непобедима.
Для него связь с Родиной — это признак зрелости. Зрелый человек понимает: государство может быть каким угодно, но Родина — одна. Это земля, на которой лежат твои предки. Это язык, на котором ты думаешь. Это культура, которая тебя создала.
© РИА Новости / Андрей Бок
Празднование Ивана Купала в Башкортостане
Празднование Ивана Купала в Башкортостане

Слово, которое не перевести

Еще один пример — слово "воля". Сатирик подчеркивал непереводимость этого понятия. "Свобода у нас — Воля. Как Протасов кричит: "'Воля!" Перевести невозможно", — говорил он.
Западное слово "freedom" и русская "воля" — это не синонимы. Freedom — это юридическая категория, набор прав и свобод. Воля — это состояние духа, внутренняя независимость от внешних обстоятельств. Задорнов верил: пока эта сила жива, Россию не победить. В мире, где все пытаются оцифровать и купить, у России, по мнению сатирика, всегда будет свой "нерациональный" козырь.
Эти понятия — Родина, воля — лежат за пределами материального мира. И поэтому, считал Задорнов, Запад их боится. То, чего не понимаешь, всегда пугает.
 
 
 
