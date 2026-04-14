Главреда Telegram-канала "Сапа" задержали по делу о взятке

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Главного редактора Telegram-канала "Сапа" и оперативного дежурного полиции задержали за дачу и получение взятки, сообщил Следственный комитет РФ в своем канале на платформе Max.
"Главным следственным управлением СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении главного редактора телеграм-канала "Сапа" Алины Джикаевой и оперативного дежурного ДЧ УМВД России по г. Махачкале. В зависимости от роли каждого они подозреваются в превышении должностных полномочий, получении взятки и даче взятки (пункта "е" части 3 статьи 286 УК РФ, пункта "в" части 5 статьи 290 УК РФ, подпункта "а", "б" части 4 статьи 291 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Джикаева, по договоренности с оперативным дежурным ДЧ УМВД России по городу Махачкале, получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Республики Дагестан и Республики Северная Осетия - Алания, содержащие персональные данные граждан.
Уточняется, что за незаконные действия полицейский получил от Джикаевой взятку на сумму более 250 тысяч рублей.
В ходе проведения обысков и работы на территории города Владикавказа и города Махачкалы обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, имеющие существенное значение для следствия.
"В рамках расследования уголовного дела подозреваемые будут доставлены в Москву для проведения следственных действий", - добавили в ведомстве.