Рейтинг@Mail.ru
Главреда Telegram-канала "Сапа" задержали по делу о взятке - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 14.04.2026 (обновлено: 19:38 14.04.2026)
Главреда Telegram-канала "Сапа" задержали по делу о взятке

Главреда Telegram-канала "Сапа" Джикаеву задержали по делу о взятке

© Сапа МедиаГлавный редактор Telegram-канала "Сапа" Алина Джикаева. Кадр видео
Главный редактор Telegram-канала Сапа Алина Джикаева. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© Сапа Медиа
Главный редактор Telegram-канала "Сапа" Алина Джикаева. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Главного редактора Telegram-канала "Сапа" и оперативного дежурного полиции задержали за дачу и получение взятки, сообщил Следственный комитет РФ в своем канале на платформе Max.
"Главным следственным управлением СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении главного редактора телеграм-канала "Сапа" Алины Джикаевой и оперативного дежурного ДЧ УМВД России по г. Махачкале. В зависимости от роли каждого они подозреваются в превышении должностных полномочий, получении взятки и даче взятки (пункта "е" части 3 статьи 286 УК РФ, пункта "в" части 5 статьи 290 УК РФ, подпункта "а", "б" части 4 статьи 291 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Джикаева, по договоренности с оперативным дежурным ДЧ УМВД России по городу Махачкале, получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Республики Дагестан и Республики Северная Осетия - Алания, содержащие персональные данные граждан.
Уточняется, что за незаконные действия полицейский получил от Джикаевой взятку на сумму более 250 тысяч рублей.
В ходе проведения обысков и работы на территории города Владикавказа и города Махачкалы обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, имеющие существенное значение для следствия.
"В рамках расследования уголовного дела подозреваемые будут доставлены в Москву для проведения следственных действий", - добавили в ведомстве.
ПроисшествияРоссияМахачкалаМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала