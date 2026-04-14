В Челябинской области задержали предполагаемого лидера ОПГ "Вахрушевские" - РИА Новости, 14.04.2026
18:45 14.04.2026
В Челябинской области задержали предполагаемого лидера ОПГ "Вахрушевские"

РИА Новости: предполагаемого лидера ОПГ "Вахрушевские" задержали под Челябинском

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Сотрудниками УФСБ и ГУМВД России по Челябинской области при поддержке Росгвардии по обвинению в вымогательстве был задержан неоднократно судимый Александр Вахрушев, предполагаемый лидер организованной преступной группы "Вахрушевские", рассказали РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Сегодня, 14.04.2026, в рамках ранее возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области уголовного дела по части 3 статьи 163 УК России (вымогательство) силовыми структурами задержан неоднократно судимый Вахрушев Александр, лидер преступной группы, связанной с находящимся в следственном изоляторе Варосяном Артаком", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "Вахрушевские" причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, таких как вымогательство и незаконный оборот драгоценных металлов, "которые добыты преступным путем на государственных предприятиях, в том числе на ПАО "ЮГК".
"Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по иным эпизодам преступной деятельности фигуранта и его ранее задержанных сообщников, избрании ему меры пресечения, а также установлению его преступных связей в органах государственной власти и правоохранительных структурах региона", - рассказал собеседник агентства.
Варосяна, как сообщали правоохранители, суд Челябинска арестовал 28 ноября 2025 года. Как ранее уточняла пресс-служба суда Челябинска, его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой применения насилия.
В правоохранительных органах региона информировали РИА Новости, что фигурант с начала 2000-х годов возглавлял одну из криминальных группировок Челябинска – "Артаковские", которые занимались в том числе вымогательством, рейдерством, незаконным оборотом драгоценных металлов, совершением преступлений против личности.
