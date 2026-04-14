Зеркальный портик одного из дворцов "Голестана" в Тегеране

Иран рассчитывает на приезд экспертов ЮНЕСКО для оценки ущерба от ударов

ТЕГЕРАН, 14 апр - РИА Новости. Иран рассчитывает, что эксперты ЮНЕСКО приедут в страну для оценки ущерба от ударов США и Израиля, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО Хасан Фиртуси.

По его словам, под ударами оказались около 160 объектов культурного наследия, но представители ЮНЕСКО не смогли направить в страну международные миссии для оценки ущерба.

"Рассчитываем, что при первой возможности международные эксперты ЮНЕСКО прибудут для объективной оценки разрушений, масштаб которых пока невозможно точно определить, а также предложат решения по восстановлению и реконструкции памятников", - сказал Фиртуси.

Он добавил, что на данный момент Национальная комиссия Ирана по делам ЮНЕСКО сформировала собственную делегацию во главе с генеральным секретарем.