Костромская область первой в РФ взыскала убытки от нелегальных работников

КОСТРОМА, 14 апр – РИА Новости. Костромская область первой в России через суд взыскала понесенные бюджетом региона убытки с компании, где работал сотрудник без оформления – удовлетворен иск в отношении ООО "Управляющая компания Новая Эра", сообщили РИА Новости в обладминистрации.

По данным обладминистрации, Костромская область активно внедряет практику привлечения к ответственности недобросовестных работодателей. Регион одним из первых в стране по инициативе губернатора Сергея Ситникова запустил механизм компенсации потерь областного бюджета, которые возникают из-за невыплаты взносов в фонд обязательного медицинского страхования за сотрудников без официального трудоустройства.

"Арбитражный суд Костромской области рассмотрел иск департамента здравоохранения к ООО "Управляющая компания Новая Эра", где трудился работник без оформления. Суд обязал компанию вернуть бюджету страховые взносы на ОМС, которые компания не платила за этого сотрудника, в результате чего бюджет Костромской области понёс ущерб в размере нескольких десятков тысяч рублей. Это первый судебный прецедент в России по данному вопросу", - рассказали в администрации региона.

По данным обладминистрации, в Арбитражном суде был рассмотрен еще один иск – к ООО "Модимио", но компания в ходе разбирательства полностью добровольно погасила иск. На данный момент на очереди по взысканию убытков бюджета еще несколько предприятий, уточнили костромские власти. С предприятий также будут взысканы не уплаченные налоговые платежи.