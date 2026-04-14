Фигурантов дела о растрате в Курской области обвинили в даче взятки

БРЯНСК, 14 апр – РИА Новости. Фигуранты дела о растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области Максим Воронин и Владимир Коноплев обвиняются в даче взятки в особо крупном размере ивановским чиновникам за заключение контрактов на ремонт многоквартирных домов, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Во вторник прокуратура Ивановской области сообщила о том, что суд рассмотрит дело о взятке в особо крупном размере местным чиновникам за контракты при капремонте домов. По версии следствия, с 2022 по 2024 год руководители двух фирм, занимающихся строительством и ремонтом, передали взятку экс-зампреду регионального правительства и бывшим начальникам регионального департамента ЖКХ. Деньги, по данным прокуратуры, поступали за общее покровительство при заключении договоров с региональным фондом капремонта, а всего договоров было заключено более чем на 400 миллионов рублей.
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, обвиняемыми по этому делу выступают Воронин и Коноплев, которых ранее осудили в Курске по делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений.
"Приговор Воронину и Коноплеву еще не вступил в силу. Сейчас они находятся в курском СИЗО", - добавил собеседник агентства.
В начале апреля Ленинский суд Курска суд признал руководителей возводивших фортификации в регионе строительных фирм Дениса Федорова, Воронина и Коноплева виновными в растрате. Воронину и Коноплеву (каждому) назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 2 года, штрафом в размере 3,25 миллиона рублей. Губернатор Курской области Александр Хинштейн, комментируя приговор, назвал хищения "позорной историей беспрецедентного воровства", а само строительство - масштабным коррупционным "бизнес-проектом".