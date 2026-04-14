В Подмосковье задержали вымогателей, напавших на доставщиков техники

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Полицейские задержали четверых участников организованной этнической группы, напавших на двух доставщиков и вымогавших у них 10 миллионов рублей в Мытищах, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По ее словам, фигуранты через приложение заказали картриджи с доставкой к одному из домов в Кропоткинском переулке в Мытищах. Во время передачи товара они подошли к двум доставщикам и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, стали угрожать пистолетом, а также избивать, требуя передать им деньги за совершение якобы противоправных действий.
"Напуганные водитель и пассажир перевели на указанный нападавшими банковский счёт более 300 тысяч рублей. После этого правонарушители продиктовали номер криптокошелька и потребовали в течение недели пополнить его на сумму 10 млн рублей", - отметила Петрова.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой) и часть 3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство).
Сотрудники полиции установили личности подозреваемых и при поддержке Росгвардии задержали их - ими оказались трое уроженцев государств Закавказья и москвич в возрасте от 23 до 35 лет, один из которых ранее судим за кражу и грабёж. Они заключены под стражу.
"В ходе обысков в квартирах задержанных полицейские обнаружили и изъяли банковские карты, мобильные телефоны, а также удостоверения сотрудников силовых структур с признаками подделки и травматический пистолет, использовавшиеся при совершении преступления", - заключила Петрова.
