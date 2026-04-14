Опрос показал мнение россиян об одиночестве
11:29 14.04.2026
Опрос показал мнение россиян об одиночестве

ВЦИОМ: Почти половина россиян замечают рост числа одиноких людей

Депрессия. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Почти половина (45%) россиян замечают рост числа одиноких людей, 75% опрошенных уверены, что жизнь в одиночку не является осознанным выбором, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
По данным опроса, 45% россиян замечают рост числа людей, живущих в одиночку, в 2025 году этот факт констатировали 40% опрошенных. Большинство (75%) респондентов уверены, что люди чаще живут одни потому, так складывается жизнь, а не из собственного желания. Две трети (66%) россиян считают, что человека, который живет отдельно и самостоятельно ведёт хозяйство, нельзя считать семьей.
Опрошенные в равной степени говорят о том, что жить одному и дороже (43%), и дешевле (42%), чем жить с кем-то. Отсутствие экономии от совместной жизни (38%), стоимость жилья и фиксированные расходы (29%), по мнению россиян, делают жизнь в одиночку дороже. При этом в такой жизни меньше обязательств и расходов (52%), присутствует большие управляемость и контроль бюджета (5%), что делает ее дешевле.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
