Балицкий сообщил о массированной атаке ВСУ на Запорожскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Ряд энергообъектов Запорожской области повреждены из-за массированных атак ВСУ, возникло частичное отключение электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате массированных атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах.
По его словам, энергетики работают в усиленном режиме для устранения повреждений и возвращения стабильного электроснабжения потребителей.
