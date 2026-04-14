ВСУ отступили вглубь Украины после освобождения ВС России Миропольского

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Подразделения 21-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ отступили вглубь украинской территории после освобождения ВС РФ поселка Миропольское Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование 14-го армейского корпуса ВСУ официально признало освобождение Северянами посёлка Миропольское и отступление подразделений 21-й ОМБр вглубь украинской территории", - сказал собеседник агентства.
Десятого апреля министерство обороны РФ сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащих подразделений 15-го танкового полка группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Миропольское Сумской области.
