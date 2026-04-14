ВСУ потеряли более 255 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 255 военнослужащих в зоне действия сил "Востока", сообщило Минобороны России.
"Противник потерял свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Уничтожено два склада материальных средств", - отметили в военном ведомстве РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, добавили в Минобороны России.
"Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское Днепропетровской области, Вольнянка, Чаривное, Воздвижевка и Новоселовка Запорожской области", - подчеркнули в Минобороны РФ.
