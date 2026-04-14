Мужчину, напавшего на букмекерскую контору во Владивкавказе, ранили в ногу

НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Напавшего на букмекерскую контору во Владикавказе мужчину ранили в ногу при задержании, он находится в больнице, сообщило региональное МВД.
"При появлении сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник вывел заложницу на улицу, продолжая удерживать нож у ее шеи. В соответствии с федеральным законом росгвардейцы произвели выстрелы в нижнюю конечность нападавшего. Перед этим он успел нанести женщине ножевое ранение. В результате оба пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении.