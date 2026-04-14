У мужчины, напавшего на букмекерскую контору во Владикавказе, нашли ружье
12:59 14.04.2026 (обновлено: 13:09 14.04.2026)
У мужчины, напавшего на букмекерскую контору во Владикавказе, нашли ружье

МВД: у напавшего на букмекерскую контору во Владикавказе нашли охотничье оружие

© МВД по Республике Северная Осетия-АланияОхотничье ружье, которое нашли у напавшего на букмекерскую контору во Владикавказе
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Охотничье оружие нашли в сумке у мужчины, напавшего на букмекерскую контору во Владикавказе, сообщило МВД по Северной Осетии в своем Telegram-канале.
"Во Владикавказе сотрудники полиции и Росгвардии пресекли разбойное нападение с захватом заложницы. Сотрудники МВД незамедлительно приступили к работе на месте происшествия. В ходе осмотра оперативники установили, что подозреваемый прибыл к букмекерской конторе на такси, которое ожидало его в непосредственной близости от места преступления. Кроме того, в принадлежавшей злоумышленнику спортивной сумке обнаружено охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие", - говорится в сообщении ведомства.
