У мужчины, напавшего на букмекерскую контору во Владикавказе, нашли ружье

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Охотничье оружие нашли в сумке у мужчины, напавшего на букмекерскую контору во Владикавказе, сообщило МВД по Северной Осетии в своем Telegram-канале.
"Во Владикавказе сотрудники полиции и Росгвардии пресекли разбойное нападение с захватом заложницы. Сотрудники МВД незамедлительно приступили к работе на месте происшествия. В ходе осмотра оперативники установили, что подозреваемый прибыл к букмекерской конторе на такси, которое ожидало его в непосредственной близости от места преступления. Кроме того, в принадлежавшей злоумышленнику спортивной сумке обнаружено охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие", - говорится в сообщении ведомства.