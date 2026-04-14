Во Владикавказе рассказали о состоянии девушки, раненной при нападении
12:56 14.04.2026
Во Владикавказе рассказали о состоянии девушки, раненной при нападении

Менйяло: пострадавшую при нападении во Владикавказе девушку госпитализировали

© ЧП / Владикавказ/TelegramКадр видео нападения на букмекерскую контору во Владикавказе
Кадр видео нападения на букмекерскую контору во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© ЧП / Владикавказ/Telegram
Кадр видео нападения на букмекерскую контору во Владикавказе
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Жизни девушки, пострадавшей в результате нападения на букмекерскую контору во Владикавказе, ничего не угрожает, она госпитализирована, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Ранее в правоохранительных органах Северной Осетии сообщили РИА Новости, что мужчина, по предварительным данным, вооруженный ножом, напал на букмекерскую контору во Владикавказе, его ранили при задержании.
"Состояние девушки, пострадавшей в результате инцидента во Владикавказе, оценивается как средней степени тяжести. Её жизни ничего не угрожает. Она госпитализирована в КБСМП, врачи оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Нападавший доставлен в Республиканскую клиническую больницу, добавил Меняйло.
