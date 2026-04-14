Во Владикавказе рассказали о состоянии девушки, раненной при нападении

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Жизни девушки, пострадавшей в результате нападения на букмекерскую контору во Владикавказе, ничего не угрожает, она госпитализирована, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее в правоохранительных органах Северной Осетии сообщили РИА Новости, что мужчина, по предварительным данным, вооруженный ножом, напал на букмекерскую контору во Владикавказе, его ранили при задержании.