В Индонезии заявили, что договорились нарастить сотрудничество с Россией
08:16 14.04.2026
В Индонезии заявили, что договорились нарастить сотрудничество с Россией

Виджая: Россия и Индонезия договорились расширить энергосотрудничество

© Depositphotos.com / realinemedia — Деловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 14.04.2026
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 14 апр — РИА Новости. Россия и Индонезия договорились наращивать стратегическое сотрудничество, прежде всего в энергетике, сообщил секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто.
По его Виджаи, вчерашняя встреча лидеров в Москве продолжалась около пяти часов и завершилась конкретными договорённостями по ключевым направлениям.
"Был достигнут ряд договорённостей, включая долгосрочное сотрудничество в сфере энергетики и минеральных ресурсов, в частности, в обеспечении энергетической безопасности в нефтегазовом секторе и развитии переработки", — заявил Виджая журналистам.
Он подчеркнул, что Россия рассматривается Джакартой как один из ключевых партнёров с учётом её глобального веса и ресурсной базы.
"Мы признаём стратегическое положение России в мире, включая её роль как постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето и одного из основателей БРИКС", — отметил он.
По словам Виджаи, сотрудничество не ограничится энергетикой. Стороны подтвердили намерение расширять взаимодействие в сферах образования, науки, технологий, сельского хозяйства и инвестиций.
