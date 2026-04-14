В Индонезии заявили, что договорились нарастить сотрудничество с Россией

ДЖАКАРТА, 14 апр — РИА Новости. Россия и Индонезия договорились наращивать стратегическое сотрудничество, прежде всего в энергетике, сообщил секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто.

По его Виджаи, вчерашняя встреча лидеров в Москве продолжалась около пяти часов и завершилась конкретными договорённостями по ключевым направлениям.

"Был достигнут ряд договорённостей, включая долгосрочное сотрудничество в сфере энергетики и минеральных ресурсов, в частности, в обеспечении энергетической безопасности в нефтегазовом секторе и развитии переработки", — заявил Виджая журналистам.

Он подчеркнул, что Россия рассматривается Джакартой как один из ключевых партнёров с учётом её глобального веса и ресурсной базы.

"Мы признаём стратегическое положение России в мире, включая её роль как постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето и одного из основателей БРИКС ", — отметил он.