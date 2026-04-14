ФРГ столкнется с нехваткой нефти при экспорте в Венгрию, заявил Джабаров

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Германия в скором времени столкнется с нехваткой нефти в случае ее экспорта в Венгрию, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Флаг Мерцу (канцлер Германии Фридрих Мерц - ред.) в руки, пусть поставляют нефть Венгрии, если смогут. Я думаю, что они сами себя перехитрят. В итоге для того, чтобы куда-то экспортировать сырье, понадобится, чтобы оно стабильно поступало к самой Германии. А в связи с блокадой Ормузского пролива, я думаю, у них немало проблем начнется, либо дорогие американские ресурсы пойдут по всей Европе. Если в Евросоюзе хотят дороже, тогда пусть платят. У России есть куда продавать нефть. Я бы вообще перестал продавать ее Евросоюзу, пока они сами не решат отменить все санкции", - сказал Джабаров в беседе с NEWS.ru.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.