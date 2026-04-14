20:00 14.04.2026
ФРГ столкнется с нехваткой нефти при экспорте в Венгрию, заявил Джабаров

Владимир Джабаров . Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Германия в скором времени столкнется с нехваткой нефти в случае ее экспорта в Венгрию, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Венгрии предложили использовать нефтепровод, проходящий через Хорватию, вместо проходящего из России через Украину в Словакию участка нефтепровода "Дружба".
"Флаг Мерцу (канцлер Германии Фридрих Мерц - ред.) в руки, пусть поставляют нефть Венгрии, если смогут. Я думаю, что они сами себя перехитрят. В итоге для того, чтобы куда-то экспортировать сырье, понадобится, чтобы оно стабильно поступало к самой Германии. А в связи с блокадой Ормузского пролива, я думаю, у них немало проблем начнется, либо дорогие американские ресурсы пойдут по всей Европе. Если в Евросоюзе хотят дороже, тогда пусть платят. У России есть куда продавать нефть. Я бы вообще перестал продавать ее Евросоюзу, пока они сами не решат отменить все санкции", - сказал Джабаров в беседе с NEWS.ru.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
