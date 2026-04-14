Согласие Будапешта на кредит Киеву усилит нагрузку на Вену, заявили в АПС

ВЕНА, 14 апр - РИА Новости. Согласие Венгрии на разблокирование кредита ЕС Украине на 90 миллиардов евро приведет к дополнительной финансовой нагрузке на Австрию, которая может составить более 80 миллионов евро в год в виде процентных выплат, заявил генсек правой Австрийской партии свободы (АПС) Кристиан Хафенекер.
По данным партии, назначенный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уже на следующий день после своей победы на выборах дал понять Брюсселю, что Венгрия больше не будет блокировать запланированный кредит в размере 90 миллиардов евро.
"Мадьяр подчеркивает, что сама Венгрия не будет нести ответственность по этому кредиту. При таком подходе согласиться очень просто. Для других стран, таких как Австрия, это означает, что начнутся выплаты процентов по кредиту для Украины", - приводятся в релизе партии слова генсека АПС, депутата Кристиана Хафенекера.
По мнению представителей правой партии, известно, что Украина этот кредит возвращать не должна. Предполагается, что он будет погашаться за счёт российских репараций, что, по словам Хафенеккера, "вряд ли когда-либо произойдёт".
"Вся эта конструкция построена на песке. Но ясно одно: даже если Австрия возьмет на себя "лишь" гарантии на сумму 2,4 миллиарда евро, ей все равно придется платить проценты по этому кредиту. Эти расходы взимаются через взнос в бюджет ЕС, который для Австрии и так значительно вырос с 2024 года", - напомнил он.
Депутат указал на то, что если в 2024 году Австрия перечисляла в Брюссель 3,3 миллиарда евро, то в этом году сумма составит уже 4,4 миллиарда евро. "Эта спираль расходов продолжает раскручиваться, и, когда речь идёт об Украине, правительство охотно "забывает", что Австрия находится в процедуре дефицита ЕС. Чтобы направлять средства в Брюссель, коалиция перекладывает нагрузку на собственное население, даже не моргнув глазом", - заключил депутат.