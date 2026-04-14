Рейтинг@Mail.ru
Согласие Будапешта на кредит Киеву усилит нагрузку на Вену, заявили в АПС
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 14.04.2026 (обновлено: 20:06 14.04.2026)
Согласие Будапешта на кредит Киеву усилит нагрузку на Вену, заявили в АПС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Австрийской Республики
Флаг Австрийской Республики - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Австрийской Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 14 апр - РИА Новости. Согласие Венгрии на разблокирование кредита ЕС Украине на 90 миллиардов евро приведет к дополнительной финансовой нагрузке на Австрию, которая может составить более 80 миллионов евро в год в виде процентных выплат, заявил генсек правой Австрийской партии свободы (АПС) Кристиан Хафенекер.
По данным партии, назначенный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уже на следующий день после своей победы на выборах дал понять Брюсселю, что Венгрия больше не будет блокировать запланированный кредит в размере 90 миллиардов евро.
"Мадьяр подчеркивает, что сама Венгрия не будет нести ответственность по этому кредиту. При таком подходе согласиться очень просто. Для других стран, таких как Австрия, это означает, что начнутся выплаты процентов по кредиту для Украины", - приводятся в релизе партии слова генсека АПС, депутата Кристиана Хафенекера.
По мнению представителей правой партии, известно, что Украина этот кредит возвращать не должна. Предполагается, что он будет погашаться за счёт российских репараций, что, по словам Хафенеккера, "вряд ли когда-либо произойдёт".
"Вся эта конструкция построена на песке. Но ясно одно: даже если Австрия возьмет на себя "лишь" гарантии на сумму 2,4 миллиарда евро, ей все равно придется платить проценты по этому кредиту. Эти расходы взимаются через взнос в бюджет ЕС, который для Австрии и так значительно вырос с 2024 года", - напомнил он.
Депутат указал на то, что если в 2024 году Австрия перечисляла в Брюссель 3,3 миллиарда евро, то в этом году сумма составит уже 4,4 миллиарда евро. "Эта спираль расходов продолжает раскручиваться, и, когда речь идёт об Украине, правительство охотно "забывает", что Австрия находится в процедуре дефицита ЕС. Чтобы направлять средства в Брюссель, коалиция перекладывает нагрузку на собственное население, даже не моргнув глазом", - заключил депутат.
В миреВенгрияАвстрияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала