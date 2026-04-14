Согласие Будапешта на кредит Киеву усилит нагрузку на Вену, заявили в АПС

ВЕНА, 14 апр - РИА Новости. Согласие Венгрии на разблокирование кредита ЕС Украине на 90 миллиардов евро приведет к дополнительной финансовой нагрузке на Австрию, которая может составить более 80 миллионов евро в год в виде процентных выплат, заявил генсек правой Австрийской партии свободы (АПС) Кристиан Хафенекер.

Депутат указал на то, что если в 2024 году Австрия перечисляла в Брюссель 3,3 миллиарда евро, то в этом году сумма составит уже 4,4 миллиарда евро. "Эта спираль расходов продолжает раскручиваться, и, когда речь идёт об Украине, правительство охотно "забывает", что Австрия находится в процедуре дефицита ЕС. Чтобы направлять средства в Брюссель, коалиция перекладывает нагрузку на собственное население, даже не моргнув глазом", - заключил депутат.