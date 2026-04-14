Песков заявил, что в Кремле надеются на прагматизм в отношениях с Венгрией

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Кремле слышали заявления главы побеждающей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра об отношениях с Россией, Москва надеется на прагматичные понимания в диалоге с Будапештом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы слышали разные заявления. Он (Мадьяр - ред.) говорил уже, что готов говорить с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным, но друзьями (Россия и Венгрия - ред.) не станут никогда. Ну, в политике одно дело, когда ты еще не сидишь в кресле руководителя страны, можно делать заявления. Когда ты садишься в это кресло, там уже приходят другие, более, скажем так, прагматичные понимания. Ну, будем надеяться на это", - сказал Песков ИС "Вести".
Ранее Мадьяр заявил, что в случае звонка от Путина, ответит, но сам звонить не собирается. Накануне выборов он также утверждал, что в случае победы "придется сесть за стол переговоров с российским президентом", потому что географическое положение России и Венгрии не изменится, а диверсификация энергоносителей, по его мнению, "не произойдет в одночасье".
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.