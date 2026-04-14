Песков заявил, что в Кремле надеются на прагматизм в отношениях с Венгрией

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Кремле слышали заявления главы побеждающей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра об отношениях с Россией, Москва надеется на прагматичные понимания в диалоге с Будапештом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Мадьяр заявил, что в случае звонка от Путина, ответит, но сам звонить не собирается. Накануне выборов он также утверждал, что в случае победы "придется сесть за стол переговоров с российским президентом", потому что географическое положение России и Венгрии не изменится, а диверсификация энергоносителей, по его мнению, "не произойдет в одночасье".