Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что в Кремле надеются на прагматизм в отношениях с Венгрией - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 14.04.2026 (обновлено: 13:37 14.04.2026)
Песков заявил, что в Кремле надеются на прагматизм в отношениях с Венгрией

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Кремле слышали заявления главы побеждающей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра об отношениях с Россией, Москва надеется на прагматичные понимания в диалоге с Будапештом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы слышали разные заявления. Он (Мадьяр - ред.) говорил уже, что готов говорить с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным, но друзьями (Россия и Венгрия - ред.) не станут никогда. Ну, в политике одно дело, когда ты еще не сидишь в кресле руководителя страны, можно делать заявления. Когда ты садишься в это кресло, там уже приходят другие, более, скажем так, прагматичные понимания. Ну, будем надеяться на это", - сказал Песков ИС "Вести".
Ранее Мадьяр заявил, что в случае звонка от Путина, ответит, но сам звонить не собирается. Накануне выборов он также утверждал, что в случае победы "придется сесть за стол переговоров с российским президентом", потому что географическое положение России и Венгрии не изменится, а диверсификация энергоносителей, по его мнению, "не произойдет в одночасье".
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
В миреВенгрияРоссияМоскваПетер МадьярДмитрий ПесковВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала