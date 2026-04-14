В Кремле прокомментировали заявления Мадьяра после победы на выборах - РИА Новости, 14.04.2026
12:33 14.04.2026 (обновлено: 12:36 14.04.2026)
В Кремле прокомментировали заявления Мадьяра после победы на выборах

Песков: Мадьяр делает много заявлений, но нужно дождаться конкретных шагов

© AP Photo / Denes ErdosЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава побеждающей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы на выборах делает много заявлений, но нужно дождаться первых конкретных шагов нового правительства страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Мадьяр после выборов сделал ряд заявлений. В частности он заявил, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз будет вынесен на референдум в Венгрии.
"После победы на выборах господин Мадьяр делает много заявлений, проводит много пресс-конференций. Давайте дождемся, когда будет сформировано новое правительство в Венгрии. Давайте дождемся первых конкретных шагов... А дальше будем уже ориентироваться по конкретным шагам нового правительства Венгрии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о первых заявлениях Мадьяра.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
"Нужно поговорить". Противник Орбана обратился к Путину
Вчера, 14:37
 
В миреВенгрияПетер МадьярДмитрий ПесковРоссияУкраинаПарламентские выборы в Венгрии
 
 
