В Кремле прокомментировали заявления Мадьяра после победы на выборах

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава побеждающей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы на выборах делает много заявлений, но нужно дождаться первых конкретных шагов нового правительства страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"После победы на выборах господин Мадьяр делает много заявлений, проводит много пресс-конференций. Давайте дождемся, когда будет сформировано новое правительство в Венгрии. Давайте дождемся первых конкретных шагов... А дальше будем уже ориентироваться по конкретным шагам нового правительства Венгрии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о первых заявлениях Мадьяра.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.