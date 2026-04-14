Вагенкнехт предупредила о катастрофе для немцев из-за кредита Украине - РИА Новости, 14.04.2026
17:33 14.04.2026
Вагенкнехт предупредила о катастрофе для немцев из-за кредита Украине

Вагенкнехт: одобрение кредита Киеву станет катастрофой для немцев

© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что если после выборов в Венгрии Украине одобрят "подарок" в размере 90 миллиардов евро, это станет катастрофой для немецких налогоплательщиков.
Владимир Зеленский ранее прибыл в Берлин и встретился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в рамках германо-украинских правительственных консультаций.
"Интересно, во сколько нам обойдется этот визит Зеленского? Если после выборов в Венгрии они доведут дело до конца и одобрят этот "подарок" для Украины в 90 миллиардов, это станет полнейшей катастрофой для немецкого налогоплательщика!" - написала Вагенкнехт в соцсети X.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 20 февраля, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".
Как заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро во вторник, Франция ожидает, что новые власти Венгрии снимут ряд вето на решения Европейского союза, которые Будапешт наложил при правительстве премьер-министра Виктора Орбана, включая вопрос 90-миллиардного кредита Украине.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром опережает партию "Фидес" премьера Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
