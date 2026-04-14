Вагенкнехт предупредила о катастрофе для немцев из-за кредита Украине

БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что если после выборов в Венгрии Украине одобрят "подарок" в размере 90 миллиардов евро, это станет катастрофой для немецких налогоплательщиков.