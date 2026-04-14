В России появилось новое основание для увольнения

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Работодатели с 1 марта могут расторгнуть трудовой договор с иностранными работниками в Российской Федерации, если их общая численность превышает ограничения, предусмотренные в конкретном регионе, рассказала РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова.​

С 2014 года регионы имеют право вводить такие ограничения для иностранцев, прибывающих по визе. Ранее региональные акты не входили в перечень законных оснований для расторжения трудового договора, но c 1 марта работодатели, ссылаясь на них, смогут увольнять иностранцев и лиц без гражданства.

"С 1 марта 2026 года появилось новое основание для увольнения иностранного сотрудника. Данные изменения позволяют увольнять иностранных сотрудников, работающих по трудовому договору, если общая численность таких работников превышает ограничения, предусмотренные в конкретном регионе", — сказала агентству Леонова

Эксперт объяснила, что квоты на привлечение иностранных работников утверждаются нормативными актами субъектов России , поэтому в разных регионах ограничения могут существенно отличаться: например, в Москве Санкт-Петербурге такие квоты устанавливаются для отдельных отраслей, включая строительство, сельское хозяйство и торговлю.

Леонова отметила, что работодателям необходимо самостоятельно проверять действующие региональные ограничения, поскольку в случае превышения установленной численности иностранных работников компания обязана привести ее в соответствие с требованиями.