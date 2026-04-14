03:36 14.04.2026 (обновлено: 11:16 14.04.2026)
В России появилось новое основание для увольнения

Договор с иностранцами можно расторгнуть из-за введения ограничений на их число

Сотрудница в офисе
Сотрудница в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Работодатели с 1 марта могут расторгнуть трудовой договор с иностранными работниками в Российской Федерации, если их общая численность превышает ограничения, предусмотренные в конкретном регионе, рассказала РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова.​
С 2014 года регионы имеют право вводить такие ограничения для иностранцев, прибывающих по визе. Ранее региональные акты не входили в перечень законных оснований для расторжения трудового договора, но c 1 марта работодатели, ссылаясь на них, смогут увольнять иностранцев и лиц без гражданства.
"С 1 марта 2026 года появилось новое основание для увольнения иностранного сотрудника. Данные изменения позволяют увольнять иностранных сотрудников, работающих по трудовому договору, если общая численность таких работников превышает ограничения, предусмотренные в конкретном регионе", — сказала агентству Леонова.
Эксперт объяснила, что квоты на привлечение иностранных работников утверждаются нормативными актами субъектов России, поэтому в разных регионах ограничения могут существенно отличаться: например, в Москве и Санкт-Петербурге такие квоты устанавливаются для отдельных отраслей, включая строительство, сельское хозяйство и торговлю.
Леонова отметила, что работодателям необходимо самостоятельно проверять действующие региональные ограничения, поскольку в случае превышения установленной численности иностранных работников компания обязана привести ее в соответствие с требованиями.
"Если работодатель не уволит иностранца, то за это предусмотрены штраф в размере от 800 тысяч до одного миллиона рублей или приостановка деятельности предприятия до 90 суток", — уточнила кандидат юридических наук.​
