Си Цзиньпин выдвинул предложения по поддержанию мира на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, передает Центральное телевидение Китая

Речь идет об отстаивании принципа мирного сосуществования, уважении государственного суверенитета стран региона, поддержании верховенства международного права, координации безопасности и развития.

"Следует поддерживать государства Персидского залива и всего Ближнего Востока в улучшении отношений, содействовать построению общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой архитектуры безопасности для Ближнего Востока и региона Персидского залива, а также укреплять основу для мирного сосуществования", — заявил китайский лидер на встрече с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

Во-вторых, считает он, требуется по-настоящему уважать суверенитет и территориальную целостность государств Ближнего Востока, должным образом защищать безопасность их жителей, инфраструктуры и учреждений.

В-третьих, нужно отстаивать авторитет международного права и не допустить возвращения мира к закону джунглей, добавил Си Цзиньпин.

"Безопасность — это предпосылка для развития, а развитие — гарантия безопасности. Все стороны должны создавать благоприятную среду и направить позитивную энергию на развитие стран Персидского залива и Ближнего Востока", — заключил он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. Одиннадцатого апреля в Исламабаде состоялись переговоры американской и иранской делегаций, но, как сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс, заключить сделку не удалось.