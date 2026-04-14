Си Цзиньпин выдвинул предложения по поддержанию мира на Ближнем Востоке

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 14.04.2026 (обновлено: 10:57 14.04.2026)
Си Цзиньпин представил четыре предложения по урегулированию на Ближнем Востоке

Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпинь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, передает Центральное телевидение Китая.
Речь идет об отстаивании принципа мирного сосуществования, уважении государственного суверенитета стран региона, поддержании верховенства международного права, координации безопасности и развития.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
"Не можешь победить — возглавь". Трамп взял на вооружение тактику Ирана
08:00
"Следует поддерживать государства Персидского залива и всего Ближнего Востока в улучшении отношений, содействовать построению общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой архитектуры безопасности для Ближнего Востока и региона Персидского залива, а также укреплять основу для мирного сосуществования", — заявил китайский лидер на встрече с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.
Во-вторых, считает он, требуется по-настоящему уважать суверенитет и территориальную целостность государств Ближнего Востока, должным образом защищать безопасность их жителей, инфраструктуры и учреждений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Тайвань не хочет стать следующим пунктом американской игры
Вчера, 08:00
В-третьих, нужно отстаивать авторитет международного права и не допустить возвращения мира к закону джунглей, добавил Си Цзиньпин.
"Безопасность — это предпосылка для развития, а развитие — гарантия безопасности. Все стороны должны создавать благоприятную среду и направить позитивную энергию на развитие стран Персидского залива и Ближнего Востока", — заключил он.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. Одиннадцатого апреля в Исламабаде состоялись переговоры американской и иранской делегаций, но, как сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс, заключить сделку не удалось.
Вскоре после этого американские военные приступили к блокаде Ормузского пролива. По словам Трампа, США будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом, а также отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Пентагон преподал урок всему миру
10 апреля, 08:00
 
В миреКитайБлижний ВостокАбу-ДабиСи ЦзиньпинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала