На Украине запаниковали после заявления Мадьяра о России
15:36 14.04.2026
На Украине запаниковали после заявления Мадьяра о России

"Страна.ua": слова Мадьяра об энергоносителях из РФ вызвали напряжение в Киеве

© AP Photo / Denes ErdosЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Позиция лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра по поставкам нефти и газа из России станет камнем преткновения в отношениях страны с Украиной, пишет "Страна.ua".
"Еще один весьма вероятный повод для новой напряженности между Киевом и Будапештом — намерение Мадьяра сохранить поставки российских энергоносителей. Евросоюз декларирует полный отказ от нефти и газа из России. Киев не только поддерживает этот курс, но еще и активно ему содействует. <…> Есть большие сомнения, что украинское руководство согласится при таких планах на возобновление работы трубопровода ("Дружба" — Прим. ред.) даже с целью наладить диалог с Мадьяром", — говорится в публикации.
В статье утверждается, что в отношениях между Будапештом и Киевом останутся и другие "горячие точки", которые будут мешать налаживанию отношений.
Накануне Мадьяр во время международной пресс-конференции заявил, что Венгрия после прихода к власти партии "Тиса" сделает все для диверсификации поставок энергоносителей, но не откажется от закупок из России. Политик отметил, что Будапешту важно покупать нефть как можно дешевле и безопаснее.
