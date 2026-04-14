На Украине запаниковали после заявления Мадьяра о России

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Позиция лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра по поставкам нефти и газа из России станет камнем преткновения в отношениях страны с Украиной, пишет "Страна.ua".
"Еще один весьма вероятный повод для новой напряженности между Киевом и Будапештом — намерение Мадьяра сохранить поставки российских энергоносителей. Евросоюз декларирует полный отказ от нефти и газа из России. Киев не только поддерживает этот курс, но еще и активно ему содействует. <…> Есть большие сомнения, что украинское руководство согласится при таких планах на возобновление работы трубопровода ("Дружба" — Прим. ред.) даже с целью наладить диалог с Мадьяром", — говорится в публикации.
В статье утверждается, что в отношениях между Будапештом и Киевом останутся и другие "горячие точки", которые будут мешать налаживанию отношений.