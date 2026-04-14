В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киеве и 12 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
