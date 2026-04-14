Сотрудник психбольницы получил срок за убийство пациента в Хабаровске
07:13 14.04.2026
Сотрудник психбольницы получил срок за убийство пациента в Хабаровске

В Хабаровске сотрудник психбольницы получил 12 лет колонии за убийство пациента

ВЛАДИВОСТОК, 14 апр - РИА Новости. Сотрудник медучреждения психиатрической помощи в Хабаровске, который во время работы пьяным избил пациента, от чего тот скончался, приговорен к 12 годам колонии, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В суде установлено, что в январе 2022 года подсудимый, который был сотрудником медучреждения, специализирующегося на психиатрической помощи, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время выполнения своих рабочих обязанностей, нес5олько раз ударил потерпевшего, что привело к его смерти. В прокуратуре подтвердили РИА Новости, что погибший был именно пациентом медицинского учреждения.
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В ФРГ медбрата обвинили в убийстве пациентов, мешавших отдыхать на работе
15 марта 2025, 17:14
"Суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком в 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Ведомство отмечает, что фигурант дела осужден по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Хирург клиники IQ Plastique Тамерлан Кадзаев, обвиняемый в смерти пациента - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Два хирурга московской клиники предстанут перед судом за смерть пациента
3 февраля, 11:40
 
