Сотрудник психбольницы получил срок за убийство пациента в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 14 апр - РИА Новости. Сотрудник медучреждения психиатрической помощи в Хабаровске, который во время работы пьяным избил пациента, от чего тот скончался, приговорен к 12 годам колонии, сообщает прокуратура Хабаровского края.

В суде установлено, что в январе 2022 года подсудимый, который был сотрудником медучреждения, специализирующегося на психиатрической помощи, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время выполнения своих рабочих обязанностей, нес5олько раз ударил потерпевшего, что привело к его смерти. В прокуратуре подтвердили РИА Новости, что погибший был именно пациентом медицинского учреждения.